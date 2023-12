Inoki e Clementino insieme nel singolo Leggenda da bar

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 17 dicembre 2023) , un vero e proprio inno ai valori della cultura hip hop Le due icone della scena rap nazionale danno vita ad una connection tra Bologna e Napoli pubblicando su tutte le piattaforme digitali ed in una speciale edizione in formato fisico una release che descrive il background che li unisce.pubblica su tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico con la speciale edizione in vinile,da bar feat., il nuovopubblicato perOrangle Records e distribuito da Ada Music Italy. Il brano si presenta come una release che racconta il background che accomuna i due pilastri della scena rap nazionale. Da Bologna a Napoli, in tutto lo stivale e fino a oltreoceano, la mentalità e l’attitudine descritte dai due fuoriclasse del microfono non cambiano e, soprattutto, non conoscono confini. I due ...