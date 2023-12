Innovazione | l’IA riconosce le balene | successo per l’App “HappyWhale”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nel riconoscimento e identificazione precisa delleavvistate in mare, l‘Intelligenza artificiale e’ una risorsa preziosa che ottiene risultati di gran lunga migliori dell’occhio umano. Sta riscuotendo un grandeil software di riconoscimento delle immagini di, che permette agli utenti di identificare le singole. Nella maggior parte dei viaggi di osservazione delle– un’attivita’ molto popolare – si vede solo un 2% delleesistenti, per il 2% delle volte, quindi riuscire ad avvistarne una e identificarla e’ un’impresa molto complessa, anche perche’ questi enormi mammiferi certamente non si mettono in posa naturalmente. Per i piu’ fortunati c’e’ la possibilita’ di scattare una foto alla megattera quando affiora in superficie, spesso per un ...