Infortunio lungo | resterà fuori oltre un mese | salta la Supercoppa Italiana

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il Napoli di Walter Mazzarri è in via di guarigione, pian piano, gli azzurri guidati dal toscano stanno riemergendo. Dopo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ottenuto con il netto due a zero rifilato allo Sporting Braga, il Napoli di Walter Mazzarri è tornato alla vittoria in campionato, adtre mesi di distanza dall’ultimo successo tra le mura amiche. Un due ad uno sofferto quello contro il Cagliari, che ha però portato con se tante note positive, su tutte, quelle relative alle prestazioni di Osimhen e Kvaratkshelia. Il nigeriano, si è caricato nel vero senso della parola la squadra sulle spalle, realizzando dapprima il goal dell’uno a zero e successivamente, grazie ad una straordinaria giocata, regalando l’assist per il definitivo due ad uno del georgiano. La notizia in vista dellaNonostante le parole di Politano, ...