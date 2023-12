Infortuni Milan | Pioli furioso in tv | ' Sopra di noi non vogliono capire'

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Si gioca troppo e finché chidi noi non lo capisce è difficile". Non usa giri di parole il tecnico delStefano, dopo il successo per 3 - 0 sul Monza e dopo i nuovi guai fisici ...

"Si gioca troppo e finché chi sopra di noi non lo capisce è difficile". Non usa giri di parole il tecnico delStefano Pioli, dopo il successo per 3 - 0 sul Monza e dopo i nuovi guai fisici riportati da Pobega e Okafor . " Per Pobega mi auguro che sia solo un problema all'anca, per Okafor è stato forse ...

Pioli a Dazn: «Da quando sono al Milan siamo sempre visti con diffidenza all’esterno. A Simic ho detto questa cosa»

Siamo al Milan, ci sono grandi aspettative, normale ci si aspetti tanto da noi. A volte c’è troppa negatività, ma l’importante è che i ragazzi continuino a lavorare con fiducia». TANTI INFORTUNI – «È ...

