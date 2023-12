Incendio Pordenone | vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sono proseguite perlale operazioni per lo spegnimento del vastoche ha interessato il capannone industriale di un mobilificio di Azzano Decimo, in provincia di. Impegnate sul posto diverse squadre deideldi, Udine e Belluno. Oltre 50 uomini al. Giunti in aiuto anche i colleghi della base americana di Aviano e il personale Gos (Gruppi Operativi Speciali) con escavatori e pale meccaniche. Tre persone ricoverate all'ospedale diper accertamenti in quanto hanno inalato i fumi dell'