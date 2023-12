In Mezz’ora in diretta da Gerusalemme

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 17 dicembre 2023) Monica Maggioni Dopo oltre 70 giorni di conflitto, la guerra in Israele continua e Inha deciso di trasmettere indala puntata odierna in onda alle 14.35 su Rai3. L’approfondimento di Monica Maggioni, dallo scoppio della guerra lo scorso 7 ottobre, ogni domenica ha raccontato il conflitto tra Israele e Hamas (anche con speciali interamente dedicati all’argomento) con commento in studio e inviati dai luoghi di guerra. Durante la puntata di oggi, Monica Maggioni sarà ae avrà come ospiti il Generale israeliano Noam Tibon, il membro del Consiglio legislativo palestinese Mustafa Barghuthi, la cantante Noa, l’ex premier Ehud Olmert e il Patriarca diPierbattista Pizzaballa. Molte le testimonianze dirette raccolte sul posto e reportage dai territori ...