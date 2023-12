In Cile c’è l’ennesimo referendum su una nuova Costituzione

(Di domenica 17 dicembre 2023) È il secondo in pochi anni, e si prevede che sarà respinto ancora, lasciando in vigore il vecchio testo dei tempi di Pinochet

Il Cile torna al voto per cambiare la Costituzione di Pinochet: ma con un testo di estrema destra

SANTIAGO DEL" Nel quartiere Bellavista, in pieno centro a Santiago del, c'è un museo particolare: il Museo dell'" estallido social ", la rivolta iniziata nel Paese latinoamericano nell'ottobre del 2019 e che ha portato in piazza milioni di cittadini in protesta ...