Il Ritorno del Re | un grande inchino lungo 20 anni

(Di domenica 17 dicembre 2023) Erano tempi oscuri. Un’era in cui Il Signore degli Anelli doveva cedere il passo ai cinepanettoni e aspettare gennaio per mostrarsi al mondo. Così andavano le cose vent’fa, quando la sacra trilogia di Peter Jackson usciva a dicembre in quasi tutto il resto del mondo e soltanto a fine gennaio qui in Italia. Di quella logorante attesa resta una sana educazione alla pazienza e uno strano retrogusto in bocca prima dell’uscita de Ildel Re. Ovvero la fine di un viaggio indimenticabile. Un viaggio che avrebbe cambiato tutto. La percezione del fantasy nella cultura pop (finalmente credibile gli occhi del pubblico e del sistema hollywoodiano grazie a 11 Premi Oscar) e il nostro senso di meraviglia davanti alschermo. Il fatidico giorno in cui urlammo la prima volta “per Frodo” dinanzi al Nero Cancello era il 17 dicembre ...