Il ritorno del Re | 20 anni fa il gran finale de Il Signore degli Anelli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nel 2003 Ildel Re chiudeva l'epica trilogia di Peter Jackson tratta dal capolavoro di Tolkien, portando a compimento la sua cupa riflessione sul peso logorante del potere. La sequenza d'apertura de Il- Ildel Re consiste in un lungo flashback: un episodio già noto agli appassionati dell'universo tolkeniano, ma la cui presenza come trait d'union fra il secondo e l'ultimo capitolo della trilogia assume un ruolo particolarmente significativo. Il flashback in questione inizia infatti con un sorridente primo piano di Sméagol, che ha il (vero) volto dell'attore Andy Serkis, in uno scenario apparentemente idilliaco: il placido corso di un fiume illuminato dal sole e circondato dalle fronde del bosco dei Campi Iridati. La cinepresa si sofferma però su un macabro dettaglio: ...