Il red wine make-up è il trend perfetto per le vacanze di Natale

Leggi su velvetmag

(Di domenica 17 dicembre 2023) Con ledialle porte si continuano a cercare le tendenze di bellezza più gettonate e da TikTok arriva ancora una volta l’influenza più glam. Persi punta soprattutto al red-up. È tempo di caccia, non soltanto per i regali dima anche per ilche più piace e convince per le. Lato-up, anche grazie a TikTok la scelta di certo non manca, ma uno di quelli sbocciati proprio di recente e che esalta soprattutto la palette di rossi risponde al nome di red-up. Tranquilli: di alcolico non ha nulla, se non l’ispirazione che si cela dietro al colore scelto, per cui è adatto a tutti (astemi compresi). Red...