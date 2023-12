Il ranking UEFA deciderà le qualificate al Mondiale per Club | duello Juventus-Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 17 dicembre 2023) Novità riguardante ilper. Il Consiglio FIFA ha deciso che sarà ila decidere la classifica delle squadre che si qualificheranno per la competizione. Fra le italiane, l’Inter è già qualificata, mentre èfra(47 punti) e(41). I partenopei proveranno a operare il sorpasso andando avanti in Europa: gli ottavi possono dare al massimo 5 punti (4 per due successi e 1 di bonus qualificazione), serviranno, eventualmente, i quarti. Si giocherà da metà giugno a metà luglio 2025. Le europee sono 12, già qualificata l’Inter con City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto. In ballo una tra Borussia e Lipsia, una tra Barcellona e Atletico, una tra Juve e, più un posto che andrà ai campioni di ...