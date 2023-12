Il quadro rubato | Sgarbi furioso diffida Report | “Non vi azzardate!”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 dicembre 2023) Vittorio, sottosegretario alla Cultura, ha lanciato un attacco frontale al programma “”, in onda su Rai3 e guidato da Sigfrido Rannucci. La mossa disegue la decisione di “” di trasmettere un’inchiesta che mette in discussione la legittimità del possesso, da parte di, di un’opera d’arte del ‘600: il“La cattura di San Pietro” di Rutilio Manetti. Secondo il programma, questo dipinto sarebbe stato sottratto nel 2013 dal castello di Buriasco, in Piemonte. La disputa si accende attorno alle due narrazioni diametralmente opposte. Da un lato,respinge con forza l’accusa, sostenendo che il dipinto, appartenente alla sua collezione, è stato ritrovato personalmente durante i lavori di restauro della Villa Maldachina a Viterbo. ...