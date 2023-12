Il passaggio in Tibet di Lorenzo Alessandri

Leggi su panorama

(Di domenica 17 dicembre 2023) Una mostra, un libro, un viaggio spirituale nella realtà magica dell’Oriente esplorata da questo pittore appartato e straordinario. A Giaveno, nella provincia torinese, il nuovo appuntamento a lui dedicato è l’occasione per conoscerlo. Questa occasione è preziosa e rara. Le opere e i testi diAlessandro (1927-2000) non raccontano soltanto una storia fondamentale per la comprensione di un pittore dimenticato, ma ci offrono una interpretazione nuova e originale di un mondo lontano, mortificato e mistificato. Il, così come lo abbiamo sentito ricordare in questi ultimi anni, è un luogo più ideale che reale a cui hanno aderito occidentali attratti dall’invenzione geografica, spirituale ed esotica. Qualcosa di elegante, di mondano, di contrastante con un mondo omologato e moralmente indebolito. Il Dalai Lama è così diventato la guida religiosa ...