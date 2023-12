Il Paradiso delle Signore | trame 18-22 dicembre 2023 | la partenza di Matilde

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il ritorno di Marta a Milano sarà al centro della prossima settimana di programmazione de Il. Stando alledal 18 al 22, la donna approfondirà la conoscenze di Flora e scoprirà chefrequenta Vittorio. Marcello, intanto, rivedrà finalmente Adelaide e proverà a riconquistarla, ma la Contessa non sembrerà intenzionata a tornare con lui, mentre Rosa non riuscirà a trovare lavoro. Al, invece, ci sarà molto fermento per l'iniziativa di Natale ideata da Conti, il quale ha deciso di donare alla sua clientela dei libri usati. Proprio tra questi volumi, Clara troverà una lettera che, secondo la Venere, potrebbe essere indirizzata a Gianlorenzo Botteri, da parte di un suo vecchio amore. Dal canto suo, ...