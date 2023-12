Il paracadutista si schianta al suolo da 500 metri | il video dell’incidente è atroce

(Di domenica 17 dicembre 2023) Marlon Jonat si èto alad una velocità di 32 km/h. Nell’agosto del 2022, il tedesco stava volando a circa 500di altezza sopra la città di Paderborn, in Germania, quando i fili del suo paracadute si sono impigliati in una parte del motore. Ildi quel terribile momento è stato pubblicato in questi giorni su YouTube dallo stesso atleta 34enne. Che ha raccontato di aver subito solo ferite leggere e che ora sta tornando a praticare attivamente il parapendio. L'articolo proviene da The Social Post.

