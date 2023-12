Il Napoli riprende a correre

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilsiil quarto posto Ilvince al Maradona e. Vincendo ieri ilper 2 a 1 al ” Maradona ” contro il Cagliari siil quarto posto valevole per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Anche ieri, cosi come contro il Braga, si sono visti notevoli progressi e la cura Mazzarri incomincia a dare i suoi frutti,anche in previsione di impegni futuri non di poco conto e non meno impegnativi , a cominciare dalla dalla partita di Coppa Italia di Martedi 19 / 12 / 2024 contro il Frosinone Un trofeo assolutamente da vincere, per rendere la stagione meno amara. Domani i sorteggi di Champions League Domani in mattinata ci saranno i sorteggi per gli ottavi di Champions League di si spera di ...