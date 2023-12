Il meglio e il peggio di ieri 16 Dicembre al GF 2023 | le news dell’ultima ora

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sabato 16è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La rubrica Ile ildi è pronta a rivelare tutti gli eventi più importanti della serata, con particolare attenzione verso leora. È stato approfondito il rapporto tra Anita e Giuseppe, Greta e Mirko hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente e Alfonso Signorini si è concentrato sulle accuse rivolte a Massimiliano Varrese. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del Grande Fratello. Grande Fratelloultima ora: ile ildi16La puntata di ...

2023-12-05 09:23:47 La Liga : Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: CCOSÌ 1,7 miliardi di sterlinecioè quasi ... (justcalcio)

ieri 4 Dicembre , su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023 . Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è ... (tutto.tv)

ieri 9 Dicembre , su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023 . Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è ... (tutto.tv)

ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023 . La rubrica Il meglio e il peggio di è pronta a svelare tutti ... (tutto.tv)

La mancata controffensiva ha fatto risparmiare all'Ucraina gran parte degli armamenti: cosa dicono i dati dopo quasi due anni di guerra

L'analisi dei dati - Per interpretare ali dati di Oryx può essere utile racchiuderli in ...5:1 nel 2022 e nella primavera 2023 a 2:1 nel periodo estivo e poidi prima: 7:1 in autunno. ...

Si ferma per pulire il vetro dell’auto in strada e viene travolto

L'episodio ad Ancona, 84 enne in codice giallo a Torrette Ci sono tanti posti per pulire il vetro appannato della vettura piuttosto discutibile la scelta fatta questa mattina da un pensionato anconeta ...

Pagina 3 | Ballando con le Stelle: sorpresa Icardi a Wanda, Ventura shock, finalisti

La penultima puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci ha riservato molte sorprese e colpi di scena: i dettagli ...