Il Covid sta dilagando e il ministro | affondo di Fazio in tv

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) I casi di"dilagano in Italia" mentre gli italiani si apprestano a festeggiare Natale e Capodanno con le consuete riunioni in famiglia e con gli amici. Fabionella puntata di domenica 17 dicembre di Che tempo che fa, su Nove, torna a predicare prudenza sul ritorno del virus e nel consueto spazio con il virologo Roberto Burioni, per l'occasione affiancato da Giuseppe Curigliano dell'Istituto Europeo di Oncologia, dà una stoccata aldella Salute, Orazio Schillaci. Insomma, il"dilaga" ma "invitato 100 di volte il", dice il conduttore, "che ritiene di non dover partecipare a questo programma ed è un peccato perché avremmo bisogno di avere delle indicazioni da parte di chi dovrebbe proteggerci". A fornire le indicazioni su come comportarsi nelle feste è Burioni, ...