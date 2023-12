Il Consiglio europeo approva un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia - Il patriarca Kirill nella lista dei ricercati di Kiev

Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. E’ in «chiaro e scuro», dice la premier Giorgia Meloni , il bilancio del Consiglio europeo che si sta ... (open.online)

15 dic 19:04 Israele : "Tre ostaggi uccisi per un tragico errore a Gaza" Israele ha ucciso 'per un tragico errore ' tre ostaggi durante i combattimenti ... (247.libero)

Patto di Stabilità, scatta l'ora dei falchi Il tedesco Lindner pronto a alzare la posta

Sono giornate cruciali per il futuro dell'Europa . L'asse 'latino' formato da Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez ha chiesto ai margini del recenteuna procrastinazione della discussione sulla riforma del Patto di Stabilità a giugno. Spicca su questo tema il silenzio della Germania e del cancelliere Olaf Scholz . La palla ...

Patto di Stabilità, scatta l’ora dei falchi Il tedesco Lindner pronto a alzare la posta

Ad avere in mano la palla della riforma del Patto di Stabilità sarà il falco tedesco delle Finanze, Christian Lindner, che cerca di gettare un ponte per futuri esperimenti di governo con la Cdu.

Oltre un milione per le spese urgenti. Così è stata fronteggiata l’alluvione

Voce per voce tutti i soldi anticipati dal Comune per rimediare ai danni del disastro del 2 novembre. Ingente la cifra per la messa in sicurezza dei solai delle scuole (235mila euro) e gli impianti (2 ...