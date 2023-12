Il centrodestra globale si riunisce a Washington DC Cronaca dal forum dell’Idu

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’Idu, International Democracy Union, si è ritrovata la settimana scorsa negli Stati Uniti per il momento più importante dell’anno: ildiDC. L’Idu è la più importante organizzazione internazionale del, con 84 partiti membri che coprono ogni Continente e area geografica. All’internosono rappresentati più di 60 Stati. Fondata nel 1983 da una intuizione di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, negli anni è diventata un luogo di confronto e contatto tra vertici conservatori e liberali. Negli ultimi anni, da quando la presidenza dell’organizzazione è stata assunta dall’ex-primo ministro del Canada Stephen Harper, ildi DC ha acquisito sempre più prestigio. L’evento si è articolato su tre giorni, con decine di relatori di altissimo profilo. Dal senatore della ...

Atreju, Meloni si scatena nel discorso finale: siluro a Schlein e a Ferragni

Ilesiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di ... la disegna, la produce, e tiene testa a tutti nel mercatosolo perché noi siamo più bravi, lo ...

Meloni ricorda Berlusconi: "Centrodestra unito da 30 anni grazie a lui". Lungo applauso ad Atreju

(Agenzia Vista) "Se da ormai 30 anni con formule diverse il centrodestra esiste non è un incidente della storia. Esiste da 30 anni ...

Ue, Tajani all'Adnkronos: "Nessun veto su Lega, non mi chiedano alleanza con Afd e Le Pen"

"Se vogliamo sconfiggere la sinistra dobbiamo unire popolari, conservatori e liberali" ...