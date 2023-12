Il cattivo maestro è un santo | l' ultimo delirio di Fratoianni e soci

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Un terrorista che campa novant'anni dovrebbe ringraziare quel Nostro Signore a cui non ha mai creduto, né col pensiero né con l'azione. Toni Negri – sentiamo di poterlo, doverlo e volerlo dire – non ci mancherà affatto. Quel, anche se a sinistra c'è chi si infastidisce per l'appellativo, ha provocato guai e lutti, ha approfittato dell'immunità parlamentare, se l'è svignata in Francia appena ha potuto. Pessimo esempio. La sua sinistra lo vorrebbesubito, anche se suial si becca fior di insulti. Perché c'è un popolo che non dimentica affatto il male all'Italia commesso dai terroristi della sua risma. Poi, c'è l'altra sinistra, quella del Pd, che non può pronunciare una sola parola, né di condanna né di benedizione. Zitti, impauriti, pavidi. Nel loro silenzio risuonano le parole più esemplari ...