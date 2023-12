Il Capodanno di Canale 5 torna a Genova

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 dicembre 2023) IlMediaset tornerà in Piazza De Ferrari. A condurre le danze Federica Panicucci, in diretta su5. Lo show avrà inizio subito dopo il discorso di fine anno del Capo dello Stato. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Sul palco grandi artisti del panorama musicale italiano: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici”. Inoltre sono in programma dei collegamenti con Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah ...