Il Bologna non si ferma più | annichilita la Roma di Mourinho

Il Bologna di Thiago Motta vola in zona Europa: i rossoblù battono la Roma di Mourinho al Dall’Ara 2-0 e adesso si preparano ad affrontare l’Inter ... (inter-news)

Pronti via, ecco Bologna-Roma , sfida valida per la 16a giornata di Serie A. Arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Segui su... (calciomercato)

Le parole di Enrico Preziosi , ex presidente del Genoa, sulla stagione di Thiago Motta alla guida del Bologna Enrico Preziosi , ex presidente ... (calcionews24)

Joshua Zirkzee non pensa al mercato . L'attaccante olandese ha dichiarato a Bfcweek: "Qui mi sento a casa e voglio solo vincere con... (calciomercato)

LIVE Baskonia-Virtus Bologna 60-63 - Eurolega basket in DIRETTA : bolognesi a +3 alla terza sirena - i padroni di casa non mollano con Moneke e Miller-Mcintyre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-65 Ancora Rogvakopoulos per il nuovo pareggio: match ancora in equilibrio! 63-65 Marco Belinelli da due ... (oasport)