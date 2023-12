“Ignorante e cafona!” Valeria Marini | lo show della vergogna va in onda in aeroporto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Figuraccia per, lagirl è finita nell’occhio del ciclone dopo aver tenuto un comportamento ritenuto dai più scorretto mentre erra passeggeri in attesa di imbarco all’Internazionale di Palermo Falcone Borsellino. Scrive il Giornale come: “Tra richieste assurde, urla e bagagli voluminosi scaricati agli addettisocietà che gestisce lo scalo siciliano non è mancato proprio nulla. In tanti hanno assistito al teatrino, mostrandosi inizialmente divertiti per la scenetta di cui si è resa protagonista lagirl”. >Dramma nella notte, auto piena di giovani finisce contro un muretto e si ribalta: morta 18enne “Palesando poi in modo repentino tutto il disappunto e il fastidio per le pretese56enne”. Cosa è successo? Lo racconta ...