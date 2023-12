Ieri in Campania | un sabato nero | 15enne tenta di uccidere il padre Due morti sulle strade sannite

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di16 dicembre 2023. Avellino – Gli ha versato addosso una latta di benzina e poi gli ha dato fuoco, trasformandolo in una torcia umana. È finita così l’ennesima lite tra vicini di casa in via Curielli, a Cervinara, in provincia di Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Tragico incidentesera, intorno alle 20,00, lungo la Fondovalle Isclero, all’altezza dello svincolo di Melizzano. Il bilancio – purtroppo – è di due vittime e tre feriti, mentre la dinamica esatta del sinistro è ancora da chiarire. (LEGGI QUI) Caserta – I Vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti nella notte nella zona industriale di Marcianise Nord per un rogo sviluppatosi all’interno di un capannone del polo ingrosso calzature, nei pressi del casello autostradale di Caserta ...