(Di domenica 17 dicembre 2023) Si combatte in territorio russo. Precisamente, scontri sono in corso nelladi, al confine del villaggio di Terebreno nel distretto di Krasnoyaruzsky. 'C'è uno scontro a fuoco con il ...

I miliziani russi anti - Putin attaccano ancora la regione di Belgorod

Il Corpo dei Volontarie la Legione per la libertà della Russia, da tempo combattono a fianco dell'Ucraina, e in questi due anni di guerra hanno ripetutamente dichiarato di aver fatto irruzione ...

Non astenersi. Non armare guerra. Cessare il fuoco

Ancora riflessioni sul dovere dei media e di chi li usa e sulla follia dei massacri di vita e di giustizia in atto in Ucraina, in Terra Santa e ovunque si uccide e si muore ...

Speciale difesa: Germania, contatti tra i golpisti del principe di Reuss e la Russia

I golpisti del principe Enrico XIII di Reuss, che pianificavano un colpo di Stato in Germania, hanno avuto contatti con la Russia. È ...