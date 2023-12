I migranti naufragati per ore in balìa di onde alte 2 | 5 metri Frontex | “Avevamo avvisato quattro Paesi” Ma nessuno è intervenuto

Naufragio al largo della Libia, 61 migranti dispersi. Frontex ha ignorato gli allarmi sul gommone alla deriva

oggi provenivano per lo più dall'Africa Subsahariana ed erano partiti due giorni fa. E già allora erano arrivati gli allarmi, pare ignorati, dell'agenzia europea di controllo ...

Gli studenti incontrano Vito Fiorino, l’uomo che salvò 47 migranti a Lampedusa

Era il 3 ottobre del 2013 quando, era in rada con un suo amico attendendo l'alba per uscire con la sua imbarcazione in cerca di pesci, quando si ritrovò circondato da migranti naufragati che chiedevan ...

L’allarme di Frontex: mai così tanti migranti negli ultimi sette anni

Nel 2023 registrati 355 mila ingressi nella Ue, di cui 153 mila in Italia. Bonelli, Verdi: “Piantedosi rischia”. Malan, FdI: “A novembre flussi in ...