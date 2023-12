I film comici e le commedie in uscita per un 2024 di risate

Leggi su gqitalia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Chi ride a Capodanno ride tutto l’anno, o qualcosa del genere visto che ilin sala si apre proprio con una commedia made in Italy (Succede anche nelle migliori famiglie di e con Alessandro Siani). L’intera stagione, grazie alle anticipazioni delle Giornate professionali di cinema di Sorrento, si prospetta ricca di progetti nostrani o internazionali all’insegna del buonumore e della leggerezza. Succede anche nelle migliori famiglieSeguono, “a ruota” (è il caso di dirlo), altridi gennaio: il 4 è il turno di due fratelli poco convenzionali, interpretati da Fabio De Luigi e Stefano Accorsi per 50 km all’ora. De Luigi dirige la storia di due strade molto diverse che non solo s’intrecciano, ma iniziano uno strampalato viaggio in motorino, tra nostalgia e nuove scoperte. 50 km all'oraLo stesso giorno arriva al cinema The Miracle Club, con tre ...