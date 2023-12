Hockey pista | Lodi vince e trova il quarto posto in Serie A1 Sandrigo e Bassano si dividono la posta

(Di domenica 17 dicembre 2023)solonella domenica dedicata al Campionato diA1 2023-2024 disu. La compagine lombarda nello specifico ha compiuto un blitz in casa del Giovinazzo, mentresi sono divisi la. Una partita senza storia quella degli Amatori Wasken, abili a imporsi in scioltezza chiudendo i conti con un netto 1-6, indirizzando le sorti della disputa fin dalla prima frazione, terminata con il parziale di 1-3. Impattano invece sul 2-2, entrambi artefici di una sfida molto equilibrata: ad aprire gli equilibri è stato Ghirardello al 10’58, salvo poi subire il pareggio dei veniti al 17:20 con Pozzato su rigore. Nel secondo tempo ci riprovacon ...

Gli Europei Femminili 2023 di Hockey pista del l’Italia di Massimo Giudice si sono conclusi con un’importante medaglia di bronzo . Ecco come sono ... (oasport)

Grosseto inciampa ancora . Dopo la pesante sconfitta contro il Trissino la squadra è caduta al cospetto di Sandrigo in occasione dell’incontro più ... (oasport)

Un terzo posto importantissimo, che conferma – per la quinta volta consecutiva – la qualità assoluta della nazionale Italia na femminile di Hockey su ... (oasport)

Un terzo posto importantissimo, che conferma – per la quinta volta consecutiva – la qualità assoluta della nazionale italiana femminile di Hockey su ... (oasport)

La prima parte del programma relativo alla 12esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di Hockey su pista . Tre le partite in ... (oasport)

CGC Viareggio a sorpresa in semifinale di Coppa Italia di A2

A2 - La sorpresa dell'ultima gara dell'anno, è stata la vittoria 4 - 2 del CGC Viareggio in ... per quanto riguarda la Coppa Italia della serie A/2 di hochey su, qualificandosi per la ...

Trasferta spagnola indigesta per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 17 dicembre 2023 - Una sconfitta amara per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation battuta 4 a 3 nella partita di andata degli ottavi di Wse Cup sulla pista del Pas Alcoy una delle migli ...

Altra sconfitta per la Svizzera, ma è più che mai immeritata

Una gran bella prova (e la doppietta di Thürkauf) non basta ai rossocrociati di Patrick Fischer, costretti alla resa all'overtime anche dalla Finlandia ...