Highlights e gol Juve Stabia-Francavilla 3-0 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 17 dicembre 2023) Partita del Menti tra Juve Stabia e Virtus, girone C del campionato di Serie C, terminata 3-0. Piscopo sblocca il match alla mezzora del primo tempo con una grande inzuccata di testa, anticipando l'uscita in presa del portiere avversario, su cross perfetto di Romeo. Candellone, a dieci minuti dal novantesimo, trova il raddoppio al termine di una grande progressione e, nel finale, trova gloria anche Folino che cala il tris per i gialloneri segnando col cucchiaio e siglando il primo gol nei professionisti.