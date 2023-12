Hacker mandano in tilt gli uffici comunali di Latina | Rieti | Fiumicino e Viterbo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 dicembre 2023) Server della Regione Lazio in, ancora una volta. Da, la pubblica amministrazione degli enti locali è nel caos, con pratiche da sbrigare a mano fino a che non sarà sventato l’attacco. Un altro attacco alle infrastrutture informatiche del Lazio, stavolta tocca però ai comuni die Frosinone. I siti degli enti locali sono infatti down a causa di un attaccoche l’8 dicembre ha paralizzato la pubblica amministrazione dei comuni laziali, costringendoli a rinunciare ai documenti dematerializzati: per sopperire alle pratiche, fino a che il problema non sarà risolto, si potrà andare solo di carta e penna. Attaccoai comuni di, ...