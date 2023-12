“Ha avuto un infarto” Dramma nel calcio | il difensore si accascia e perde i sensi | il video

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Haunin campo”.nel: ilcrolla per un attacco cardiaco durante il match. Immediato l’intervento dei paramedici e dei medici presenti in campo, essendo una partita della massima categoria. Poco dopo è la stessa società che dichiara: “Il nostro staff medico ha confermato che il capitano haun arresto cardiaco in campo, ma era già reattivo quando è stato portato via in barella. È stato trasferito in ospedale, dove possiamo rassicurare i tifosi che è stabile e attualmente sottoposto a ulteriori esami con la famiglia al suo capezzale”. >> “È morto, non c’è più”. Napoli in lutto, è arrivata una delle giornate più buie. La città saluta il grande campione È successo tutto al 58° minuto della partita, che è stata poi abbandonata. ...