Guerra ultime notizie Fonti palestinesi | dal Qatar nuove proposte per ripresa accordo Fonti Egitto | Israele-Hamas per tregua ma lontani su punti

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il ministero della Difesa russo ha comunicato l’abbattimento di 33 droni ucraini nelle regioni di Lipetsk, Rostov e Volgograd. Al Jazeera farà ricorso a Cpi per l’uccisione di un suo cameraman a Gaza

L'odissea dei migranti minorenni: vittime, ma fatti passare per criminali e maggiorenni

Era scappato dal Mali a 12 anni, da solo, la sua famiglia si è separata per via della... "Ledisposizioni del governo in pratica forniscono una base normativa a quello che già succede", ...

Ministero Difesa russo: “abbattuti 33 droni ucraini” Il Sole 24 ORE

Ucraina Russia, Putin: "Con l'Occidente sono stato ingenuo" Sky Tg24

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 18 dicembre

Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, lunedì 18 dicembre. Tutte le informazioni. Scopri di più ...

Guerra Russia-Ucraina, il prezzo dell’invasione

Mosca oggi controlla 100 mila km quadrati, Kiev ne ha ripresi 60 mila in 21 mesi. Sui due fronti oltre mezzo milione tra morti e feriti. La spesa militare annua: per Putin 127 miliardi e per Zelensky ...