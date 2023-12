Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di domenica 17 dicembre 2023)live dellatraoggi, domenica 17 dicembre Proseguono le polemiche per l’uccisione, da parte dell’esercito israeliano, dei tre ostaggi che erano riusciti a liberarsi a Gaza. Secondo un’indagine preliminare dell’Idf, i tre avevano innalzato un bastone con un pezzo di stoffa bianca. Le truppe, dunque, non avrebbero “seguito le regole d’ingaggio dell’esercito”. Nel frattempo, il capo del Mossad israeliano, ha incontrato a Oslo il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani per discutere la ripresa dei negoziati per un accordo che vedrebbe il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza. Nella giornata di ieri, inoltre, sono ripresi i bombardamenti delle forze israeliane sulla Striscia di Gaza che avrebbero ucciso e ferito numerosi palestinesi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di ...