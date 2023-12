(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - "Un piccolo grande soccorso pieno di umanità". Beppeil, almeno via social, dopo il ricovero dei giorni scorsi e rivolge, su X, il suo "grazie di cuore a tutti i, infermieri e a tutto il personale dell'ospedale di Cecina". Un pensiero personalizzato va "a Mario, che mi entrava in camera di notte" e "a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi". "Vi voglio bene, Buon Natale", conclude il cofondatore M5s.

Grillo rompe il silenzio e ringrazia i medici

AGI - 'Un piccolo grande soccorso pieno di umanità '. Beppeil silenzio , almeno via social , dopo il ricovero dei giorni scorsi e rivolge, su X, il suo ' grazie di cuore a tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell' ospedale di Cecina ...

Grillo rompe il silenzio e ringrazia i medici

AGI - "Un piccolo grande soccorso pieno di umanità ". Beppe Grillo rompe il silenzio, almeno via social, dopo il ricovero dei giorni scorsi e rivolge, su X, il suo " grazie di cuore a tutti i medici, ...

Il marito le rompe il naso, lei fugge con il bimbo di 4 anni in braccio e si rifugia nella caserma dei carabinieri. L'uomo arrestato

Con il volto tumefatto per le botte appena prese dal marito e in braccio il figlio di 4 anni si è presentata nella caserma dei carabinieri di Giulianova, in provincia di Teramo, ...