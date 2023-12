Grandi manovre a Leningrado | Nuove unità | confine bollente con la Nato

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tutto come previsto. La candidatura di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali che si terranno fra esattamente tre mesi, annunciata nei giorni scorsi, è stata accolta con il sostegno unanime del suo partito Russia Unita, guidato da Dmitry Medvedev. Il presidente ha promesso ai suoi sostenitori che farà della Russia "una potenza sovrana e autosufficiente, altrimenti non esisterà più". Putin è già stato eletto presidente quattro volte: nel 2000, 2004, 2012 e 2018; la possibilità di ricandidarsi è stata resa possibile dalla recente adozione di speciali emendamenti alla Costituzione. Le elezioni dureranno tre giorni, secondo quanto stabilito dalla Commissione elettorale centrale: dal 15 al 17 marzo. La Russia, ha detto ancora Putin secondo quanto riportano le agenzie russe, "non può, come altri Paesi, rinunciare alla sua sovranità in cambio di qualche salsiccia per diventare ...