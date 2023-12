Grande Fratello | Mirko lascia Greta in diretta e lei sbotta | “Cosa mi hai fatto”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 dicembre 2023) La puntata del 16 dicembre delè stata teatro di un evento molto atteso: il confronto finale traBrunetti eRossetti. Dopo l’uscita di Brunetti dal reality show e il suo confronto con Perla Vatiero, abbiamo assistito a un colpo di scena: Brunetti ha annunciato inla fine della sua relazione con Rossetti, motivando che “siamo troppo diversi”. Questa rivelazione hato Rossetti visibilmente sconvolta e delusa. La serata si è aperta con Rossetti che ha confessato di essere ancora innamorata di Brunetti. Tuttavia, Brunetti, isolato in una stanza d’albergo a causa del Covid-19, ha espresso un punto di vista diverso. “Dopo Temptation Island, le nostre aspettative erano alte, ma non siamo stati in grado di gestire le pressioni”, ha dichiarato ...