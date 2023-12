Grande Fratello | Massimiliano evita l' espulsione | Sara Ricci eliminata e tre concorrenti in nomination

Leggi su movieplayer

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nella ventisettesima puntata delè statadal pubblico,è stato salvato dagli autori, ecco iin. Ieri sera, 16 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la ventisettesima puntata del, nonostante il suo presunto ampio seguito, è statadal pubblico.Varrese, che meritava l', è stato salvato dagli autori. Tresono in, ma non eliminatoria.del 16 dicembre...