Grande Fratello | la stoccata di un’ex Vippona | “L’anno scorso siamo stati dipinti come i peggiori concorrenti della storia ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nonostante le buone intenzioni di Mediaset volte a “depurare” il, sembrerebbe che anche questa edizione non sia priva di episodi inappropriati. Su rigida indicazione dell’amministratore delegatorete Pier Silvio Berlusconi, il reality più famoso d’Italia ha subìto non poche modifiche e limitazioni. A partire dal cast, con il ritorno dei cosìdetti ‘nip’, le persone comuni, fino alle restrizioni sui linguaggi e i comportamenti dei. L’intento dei vertici Mediaset era di “eliminare” qualsivoglia forma di trash dal reality condotto – per il quinto anno consecutivo – da Alfonso Signorini. Al fine di perseguire questa nuova linea editoriale, è stata sceltaunica opinionista Cesara Buonamici, storico e fidato volto del Tg 5. Decisamente meno diretta dei suoi precedessori ...