Grande Fratello | la reazione del figlio di Beatrice Luzzi dopo le scuse di Massimiliano Varrese

Leggi su isaechia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nel corso della ventisettesima puntata del, andata in onda ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha ripreso pubblicamente. L’attore ha dovuto rispondere dei suoi atteggiamenti passivo/aggressivi perpetrati nei confronti di. Nonostante l’impatto che le sue affermazioni hanno avuto sull’opinione pubblica (tanto da scomodare Vanity Fair, Valentina Pitzalis e Gessica Notaro), il concorrente è stato semplicemente ‘ammonito’. Mentre tutti auspicavano nella squalifica o quanto meno in un provvedimento (come il televoto flash) per, il conduttore si è limitato ad avvisarlo che, qualora dovesse ripetersi, per lui ci sarà l’espulsione. Dal canto suo, l’attore ha fatto affidamento alla buona reputazione che si è ...