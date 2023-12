Ieri sera, sabato 17 dicembre, il Grande Fratello ha toccato uno dei momenti più pesanti dal punto di vista emotivo: Mirko ha lasciato Greta in ... (caffeinamagazine)

Nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha ripreso pubblicamente ... (isaechia)

Nicole Murgia, ex vippona della settima edizione del Grande Fratello , ieri sera si è lamenta ta su “X” (l’ex Twitter) per il comportamento ... (blogtivvu)

Valentino Cisilin, figlio maggiore di Beatrice Luzzi del Grande Fratello , non sbaglia un colpo. dopo le scuse in diretta di Massimiliano Varrese , ... (blogtivvu)

Grande Fratello : Valentino Cisilin, figlio maggiore di Beatrice Luzzi, non crede a Massimiliano Varrese e sui social lo ha fatto sapere a tutti. ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello, ecco cosa ha fatto Mirko Brunetti dopo aver lasciato Greta: gli eloquenti gesti

Nel corso della 27esima puntata del, andata in onda ieri, sabato 16 dicembre, Mirko Brunetti ha comunicato a Greta Rossetti di voler mettere un punto alla loro storia , nata quest'estate, nel corso della loro ...

Ex vipponi avvelenati con gli autori del Grande Fratello per non aver squalificato Massimiliano Varrese

Ex vipponi avvelenati con gli autori del Grande Fratello per non aver squalificato Massimiliano Varrese ma loro ...

Grande Fratello i momenti peggiori della puntata del 16 dicembre

Grande Fratello i momenti peggiori della puntata del 16 dicembre. Nel corso del 27esimo episodio del famoso reality televisivo, Grande Fratello, trasmesso su Canale 5 il 16 dicembre, gli spettatori ...