Grande Fratello | Alex Belli dopo la ramanzina in diretta a Massimiliano Varrese | “Le sue scuse non reggono perché…”

(Di domenica 17 dicembre 2023)è al centro di unapolemica da molte settimane. L’attore, infatti, ha provocato un polverone a causa dei suoi atteggiamenti nei confronti di Beatrice Luzzi, che sono definiti da molti prepotenti e, a volte, maschilisti. Oltre a tanti telespettatori del reality show, dei nomi importanti si sono schierati contro i comportamenti del gieffino. Tra di loro, anche Gessica Notaro e Valentina Pitzalis hanno commentato le vicende accadute all’interno della casa più spiata d’Italia, ponendo un campanello d’allarme su. Viste le continue proteste che infuriano fuori dalla casa del GF a riguardo, anche Alfonso Signorini ha deciso d’intervenire e, nel corso dell’ultima puntata serale del reality show, ha sgridato l’attore in modo molto diretto. Il conduttore televisivo ha spiegato la ...

Ecco cosa ha risposto il figlio di Beatrice Luzzi alle scuse di Massimiliano Varrese per Beatrice Luzzi al GF. (comingsoon)

Mirko Brunetti potrebbe approdare nel celebre dating show Uomini e Donne dopo il Grande Fratello: spunta L’indiscrezione Per Mirko Brunetti è tempo ... (361magazine)

Mirko Brunetti potrebbe approdare nel celebre dating show Uomini e Donne dopo il Grande Fratello: spunta L’indiscrezione Per Mirko Brunetti è tempo ... (gossipitalia.news)

Un'ex gieffina della scorsa edizione, ha detto la sua su quella attuale, riferendosi ad alcuni comportamenti molto discussi come quelli di ... (comingsoon)

Stefano Dal Corso morto in cella, spunta un supertestimone: "Massacrato di botte perché ha visto un rapporto sessuale in carcere"

"Mioha sempre indossato sneaker slacciate fin da piccolo, nelle foto invece aveva delle scarpe di una marca che detestava, di un numero piùe allacciate con due lunghi fiocchi. Lui ...

GF, Anita difende Varrese e critica Beatrice Luzzi: 'Spingi le persone al limite' (Video)

Durante la 27^ puntata del Grande Fratello, in onda sabato 16 dicembre, Alfonso Signorini ha strigliato Massimiliano Varrese per i termini rivolti nelle scorse settimane a Beatrice Luzzi. In un fuori ...

Grande Fratello, il figlio di Beatrice Luzzi reagisce dopo le scuse di Massimiliano Varrese: cosa ha detto

Grande Fratello, ci sono volute settimane prima che Massimiliano Varrese chiedesse scusa per le frasi cariche di odio pronunciate nei confronti di Beatrice Luzzi. Su pressione dei tanti ...