Grande Fratello 2023 | posticipato l’ingresso di Luca Vetrone | spunta il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 dicembre 2023)avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa deldurante il mese di dicembre ma sui social è emersa una segnalazione che esclude questa possibilità. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi diventerà comunque un concorrente del reality, ma un evento imprevisto ha fatto sì che la sua entrata venisse posticipata. Vediamo qual è il: un annuncio smentisce l’entrata diOrmai si dava per scontato cheavrebbe varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia nel periodo natalizio, eppure non lo vedremo come concorrente del...