Grande Fratello 2023 | Greta Rossetti fa una confessione shock su suo padre | il triste racconto

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 dicembre 2023)mentre parlava nella casa delcon Federico Massaro della delusione della fine della sua storia con Mirko Brunetti ha rivelato di aver superato in vita sua cose ben peggiori di questa, come quanto era accaduto a suo. E così si è confidata con il suo inquilino, rivelando anche cosa le ha detto ilper convincerla ad entrare al: il passato difficile diper suosi è trovata in giardino con Federico Massaro dopo la puntata del...