Governo | Salvini “Soddisfatto anno esecutivo | squadra compatta”

Roma, 7 dic.(Adnkronos) - Tavola 'allargata' a Milano, per il pranzo solidale organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Progetto Arca al ... (liberoquotidiano)

Governo - Meloni ‘smina’ terreno : un’ora di faccia a faccia con Salvini - poi accoglie Metsola

(Adnkronos) – Avanti con l'”elmetto in testa”, vivendola “giorno per giorno, come direbbe Rambo”. Quella di oggi è una giornata particolarmente ... (ildenaro)