Governo | Meloni | ' il mio grazie a Berlusconi | con Salvini e Tajani amicizia e lealtà'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Voglio ringraziareper questi 14 mesi insieme, 14 mesi di, condivisione e. Dalle loro parole" oggi ad Atreju "la conferma che se da ormai 30 anni, con formule diverse, il centrodestra italiano esiste non è per un incidente della storia ma per un sistema di valori condiviso. Voglio anch'io mandare il miooggi a Silvio". Così Giorgiada Atreju.