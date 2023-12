Governo | Meloni | ' avanti con scarpe piene di fango ma mani pulite'

Si torna a Parla re di esodati , stavolta per il Reddito di cittadinanza . Dario Carotenuto , deputato M5S in commissione Lavoro, c’è davvero il rischio ... (lanotiziagiornale)

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Chi pensava fossimo un fuoco di paglia ignora che non siamo qui per fortuna o perché abbiamo imboccato il treno giusto. ... (liberoquotidiano)

Meloni ad Atreju, l'attacco a Schlein: "Senza coraggio". E cita Tolkien: "L'anello non ci avrà mai" - Il

In una sorta di bilancio del primo anno e mezzo discherza ricordando l'accusa degli avversari di aver letto un solo libro, Il signore degli anelli, "e allora io lo cito ancora, per ...

Atreju: Meloni, con Abascal continueremo a lavorare per un'Europa diversa

"Con Santiago Abascal lavoriamo da tanti anni assieme e continueremo a farlo per creare un'Europa diversa". Lo ha detto il presidente ...

Atreju: Meloni, 'non siamo fuoco paglia, al governo per coraggio verità'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Chi pensava fossimo un fuoco di paglia ignora che non siamo qui per fortuna o perché abbiamo imboccato il treno giusto. Noi non siamo gli improvvisati della politica, per ...