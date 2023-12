Governo | Magi +Eu | ' Meloni rispolvera teoria sostituzione etnica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Le parole di Giorgiapronunciate dal palco di Atreju sulla natalità fanno gelare il sangue. Riecheggia ladella, dove la vuota retorica nazionalista del ‘bisogna fare figli' si accompagna all'incitamento all'odio verso gli immigrati, i cui figli non sarebbero degni, secondo, di apprendere e portare avanti la nostra civiltà, lasciando intendere dunque che la nostra civiltà è fondata sull'etnia e non sul sapere e la cultura". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo. "In tutto questo, dietro la faccia feroce delsui bambini, si nasconde la totale assenza di misure che favoriscono la natalità o incentivino la stabilità economia dei nostri giovani e che rendano l'economia italiana più ...