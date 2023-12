Governo | Calenda | ' in un grande Paese premier spiega visione non attacca influencer'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "In un, quando la Presidente del Consiglio interviene in un evento pubblico, parla della sanità, della scuola, dei salari, degli investimenti, nonuninvece la suadell'Italia. Questa politica sempre e solo contro conduce al nulla. L'Italia va unita e risollevata, non divisa e aizzata contro nemici immaginari o ininfluenti". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo

ROMA – “La vicenda di Paola Concia dimostra una cosa: il governo Meloni non ha compreso che ha il dovere di rappresentare tutta la nazione , non una ... (lopinionista)

Carlo Calenda ha parlato della Manovra varata dal Cdm e ancora non approvata dal Parlamento in un'intervista al Corriere della Sera. 'La fare mo ... (247.libero)

Calenda (Azione): "Inaccettabile che John Elkann mandi in Italia quarte file per discutere futuro di Stellantis e si scomodi solo quando c'è ...

'Non possiamo accettare che John Elkann mandi in Italia le quarte file per discutere del futuro di Stellantis e si scomodi solo quando c'è da chiedere soldi ai contribuenti. Va convocato dale dal Parlamento per avere risposte sulle assicurazioni date prima della vendita di Magneti Marelli e FCA'. Così Carlenda, segretario di Azione.

Ex Ilva, Urso: "Polo siderurgico fondamentale: governo coeso sul rilancio"

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha condiviso la visione di un futuro rilancio per il polo siderurgico dell'ex Ilva ...

Governo: Tajani, 'governeremo anche prossimi 5 anni, europee non ci divideranno' (2)

(Adnkronos) - "Nel centrodestra c'è un minimo comune denominatore di valori che non consentirà di spezzare questa coalizione", si dice convinto Tajani, spiegando che FI "non prenderà voti" a discapito ...