Golf | McIlroy e Hatton ad Anfield con il trofeo della Ryder Cup

(Di domenica 17 dicembre 2023) Rorye Tyrrellhanno assistito adalla sfida tra Liverpool e Manchester United con ilCup. I dueisti, accolti da Gary Neville e Jamie Carragher, hanno posato a bordo campo con ilvinto a Roma con il team Europe contro gli Usa. “L’ultima volta che sono stato qui, ad, risale al 2007. A segnare il gol vittoria del Manchester, nel recupero, fu John O’Shea. È vero, il Manchester United non sta attraversando un grande momento di forma, ma questo è capitato spesso anche a me e anel. Serve una scintilla per ripartire e spero possa arrivare presto“, il commento di, grande tifoso dei Red Devils. SportFace.

